Цеповяз ежемесячно получал в колонии деликатесы на сумму до 60 тысяч рублей

Член «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз, отбывающий 20-летний срок в амурской колонии, ежемесячно получал различные деликатесы на сумму до 60 тысяч руб. в месяц.

Правоохранительные органы выяснили, что продукты через окно для передач в колонии передавал местный житель.



«Делал он это по просьбе родственников осужденного, за что получал вознаграждение», — сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной на интернет-канале «Эфир».



На деньги, которые давали родственники Цеповяза, местный житель покупал конфеты, колбасы, дорогостоящий сыр, готовые салаты, красную икру и рыбу, а также сигареты, сырое куриное мясо и крабов.

Кроме того, он не раз покупал для Цеповяза сотовые телефоны.

Ранее Цеповяз заявил, что не пользуется в колонии никакими привилегиями, а фотографии, на которых он есть крабов и шашлыки, являются подделкой.