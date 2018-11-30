«Сетевая компания» требует за долги землю ЖК «Яшьлек» в Куюках

На участки в Куюках, на которых экс-застройщик ЖК «Яшьлек» — ООО «Стройком» — собирался в рамках федеральной программы «Жилье для российской семьи» возвести 68 многоквартирных жилых домов эконом-класса, претендует «Сетевая компания». ОАО обратилось в Арбитражный суд с соответствующим иском, однако процесс застопорился из-за того, что один из прежних владельцев земли потребовал вернуть участок, за который «Стройком» с ним так и не расплатился.



Тем временем выяснилось, что подобранный в этом году кабмином новый инвестор на самом деле является мошенником. Мужчина, представлявшийся директором по развитию SP Development LLC, уже пять лет находился в международном розыске и жил в Казани по подложным документам на имя Евгения Сипака.

Подробности операции по задержанию мошенника, проведенной сотрудниками УБЭП прямо в здании правительства республики, и судебного процесса вокруг земельных участков в Куюках читайте в материале «Реального времени».