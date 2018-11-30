Mitsubishi отзовет в России более 63 тысяч автомобилей из-за проблем с проводкой

Официальный представитель Mitsubishi в России ООО «MMC Рус» отзовет 63,4 тыс. кроссоверов модели Outlander из-за проблем с проводкой.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные с июля 2012 года по декабрь 2014 года, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Причиной является возможное оплавление разъема электропроводки под сиденьем водителя.



На автомобилях переместят разъем в другое место, где возникновение неисправности исключено. Ремонтные работы будут проведены бесплатно.



Информация о VIN-кодах отзываемых авто доступна на сайте Росстандарта.



Ранее сообщалось, что Mitsubishi отзовет в России около 145 тысяч автомобилей из-за проблем со стояночным тормозом.