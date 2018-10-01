Mitsubishi отзовет в России около 145 тысяч автомобилей из-за стояночного тормоза

Официальный представитель Mitsubishi в России — ООО «MMC Рус» отзовет 144 856 автомобилей, проданных с декабря 2012 года по сентябрь 2016 года.

Отзыву подлежат 106 автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV, 92 777 автомобилей Mitsubishi Outlander и 51 973 автомобиля Mitsubishi ASX.



Причиной отзыва является возможное снижение эффективности стояночного тормоза, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

На транспортных средствах будет произведен ремонт или замена задних тормозных суппортов. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев. Информация о VIN-кодах отзываемых авто доступна на сайте Росстандарта.

Ранее Mitsubishiотзывала в России более 86 тысяч авто из-за проблем с подушками безопасности.