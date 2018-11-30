«АвтоВАЗ» отзовет 3,3 тысячи машин Lada 4х4

«АвтоВАЗ» отзовет в России 3,3 тыс. автомобилей Lada 4х4. Отзыву подлежат автомобили, проданные с апреля 2018 года.

«Причиной отзыва транспортных средств является возможное наличие трещины на торце вала верхнего рулевого управления. На транспортных средствах Lada 4х4 будет выполнена проверка состояния вала рулевого управления и, при необходимости, замена вала», — говорится в сообщении Росстандарта.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Ранее стало известно, что Lada вошла в топ-50 самых продаваемых автомобильных брендов в мире.