В Ижевске в детском саду произошел пожар

В Ижевске в детском саду №11 на улице Ильфата Закирова произошел пожар.

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии, информация о возгорании поступила в 13.43 по местному времени. Уже в 13.44 на место выехали оперативные службы.

Дети и сотрудники дошкольного учреждения были эвакуированы, угрозы жизни и здоровью нет.

В 13.55 было ликвидировано открытое горение, в 14.17 полностью потушен пожар.

Источник возгорания находится в подвале здания, предварительные причины пока не называются.