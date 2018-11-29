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В Ижевске в детском саду произошел пожар

13:41, 29.11.2018
В Ижевске в детском саду произошел пожар
Фото: vk.com/udmurtiya18rus

В Ижевске в детском саду №11 на улице Ильфата Закирова произошел пожар.

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии, информация о возгорании поступила в 13.43 по местному времени. Уже в 13.44 на место выехали оперативные службы.

Дети и сотрудники дошкольного учреждения были эвакуированы, угрозы жизни и здоровью нет.

В 13.55 было ликвидировано открытое горение, в 14.17 полностью потушен пожар.

Источник возгорания находится в подвале здания, предварительные причины пока не называются.

Происшествия Удмуртия
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