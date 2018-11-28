Неизвестные сожгли автомобиль BMW Х6 преподавателя Сеченовки в Москве

Неизвестные сожгли автомобиль BMW Х6 преподавателя МГМУ имени Сеченова в Москве.

По версии telegram-канала Mash, причиной поджога стал шантаж со стороны криминального авторитета Омара Уфимского. Ранее преподаватель положила мужчину в кардиоцентр по просьбе ее приятельницы. Он нуждался в операции на сердце.

Однако в медучреждении Омару Уфимскому отказали в лечении, сославшись на его преступное прошлое. Позже женщине стали поступать звонки с угрозами, а также с требованием передать 5 млн рублей. В данный момент был совершен поджог иномарки.

Добавим, Омар Уфимский является одним из самых влиятельных чеченских воров в законе и лидером чеченского преступного сообщества, действовавшего на территории Башкортостана.

Напомним, ранее в Иркутской области сожгли Infinity мэра города Шелехова.