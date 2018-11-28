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Бюджет недобрал 45 млрд рублей дивидендов госкомпаний

10:33, 28.11.2018
Бюджет недобрал 45 млрд рублей дивидендов госкомпаний
Фото: pixabay.com

Федеральный бюджет на данный момент недобирает около 45 млрд рублей дивидендов компаний с государственным участием.

В законе о федеральном бюджете предусмотрено поступление дивидендов в 2018 году в размере 284,5 млрд рублей, пишет «Коммерсант». Однако, согласно оперативной отчетности Федерального казначейства, на 15 ноября совокупные поступления в федеральный бюджет по этой статье составили 239,7 млрд рублей.

Минфин считает, что компании с государственным участием должны направлять акционерам не менее 50% прибыли по МСФО.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что в ближайшие 3 года федеральный бюджет может недополучить от госкомпаний 1,3 трлн рублей дивидендов. Такой результат ожидается, если госкомпании будут направлять на дивиденды менее 50% от чистой прибыли.

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