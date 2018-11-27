Минтранс попросил Медведева не поднимать НДС на внутренние авиарейсы

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих попросил премьер-министра России Дмитрия Медведева не поднимать НДС на внутренние перелеты через Москву с 10 до 20%.



Повышение НДС на внутренние рейсы приведет к росту цен на билеты и существенному сокращению прироста пассажиропотока, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо Дитриха Медведеву от 16 октября.

Отмечается, что предлагаемое Минфином повышение НДС на внутренние перелеты через Москву до 20% и сохранение ставки для региональных рейсов минуя столицу на уровне 10% неэффективно с бюджетной точки зрения и будет иметь ярко выраженное долгосрочное негативное влияние на развитие авиаотрасли. При этом нововведения приведут к потерям бюджета свыше 100 млрд рублей.

Ранее Медведев подписал постановление о расширении программы субсидирования авиаперевозок по всей стране.