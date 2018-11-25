Новости технологий

07:21 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Apple может выпустить градиентный iPhone в 2019 году

05:32, 25.11.2018
Apple может выпустить градиентный iPhone в 2019 году
Фото: pxhere.com

Apple запатентовала корпус iPhone в цвете градиента.

Как сообщает MySmartPrice со ссылкой на документацию, цвет гаджета будет меняться в зависимости от освещения, направления лучей света и взгляда пользователя. Эта технология носит название Surface Finishing.

Предполагается, что Apple может выпустить градиентный iPhone в 2019 году.

Активнее всего смартфоны с такими крышками выпускает Huawei. В частности, такое оформление имеют модели P20 Pro и Honor 10. Кроме того, производители аксессуаров выпускают градиентные чехлы, в том числе и для iPhone.

Ранее Apple возобновила производство iPhone X, которое было приостановлено из-за низкого спроса на новые модели.

ТехнологииIT
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты