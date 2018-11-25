Apple может выпустить градиентный iPhone в 2019 году

Apple запатентовала корпус iPhone в цвете градиента.

Как сообщает MySmartPrice со ссылкой на документацию, цвет гаджета будет меняться в зависимости от освещения, направления лучей света и взгляда пользователя. Эта технология носит название Surface Finishing.

Предполагается, что Apple может выпустить градиентный iPhone в 2019 году.

Активнее всего смартфоны с такими крышками выпускает Huawei. В частности, такое оформление имеют модели P20 Pro и Honor 10. Кроме того, производители аксессуаров выпускают градиентные чехлы, в том числе и для iPhone.

Ранее Apple возобновила производство iPhone X, которое было приостановлено из-за низкого спроса на новые модели.