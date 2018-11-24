В Челнах спасатели эвакуировали 20 человек из-за пожара в девятиэтажном доме

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Набережных Челнах спасатели эвакуировали 20 человек из-за пожара в девятиэтажном доме.



Сообщение о пожаре в жилом доме, который расположен в поселке ГЭС, дом 8/2, поступило сегодня в 14.36. Прибывшие на место спасатели обнаружили горящую мебель в коридоре на пятом этаже.

Из подъезда были эвакуированы 20 человек, из них 10 детей. Использовав маски, спасатели вывели женщину 1959 года рождения и мальчика 2011 года рождения.

В 15.17 пожар ликвидирован на площади 15 кв. м. В результате происшествия пострадали два человека, в том числе один ребенок. Пострадавшие направлены для осмотра в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В настоящее время устанавливается причина пожара.



Ранее в Казани произошел пожар в многоэтажном доме по улице Нариманова. Сотрудники МЧС спасли пять человек, еще 30 эвакуировались самостоятельно.