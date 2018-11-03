В Казани пожарные спасли 5 человек из горящей многоэтажки

Сотрудники МЧС спасли из пожара на улице Нариманова в Казани пять человек, в том числе одного ребенка. Погибших нет.

Из пожара самостоятельно эвакуировались 30 человек, следует из сообщения ГУ МЧС по Татарстану. Один человек с признаками отравления продуктами горения передан медикам скорой помощи и направлен в медучреждение.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило по единому номеру вызова экстренных служб «112» сегодня, 3 ноября в 10.23.

К настоящему времени пожарные уже ликвидировали открытое горение. Причина пожара устанавливается.