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Происшествия

В Казани пожарные спасли 5 человек из горящей многоэтажки

12:26, 03.11.2018
В Казани пожарные спасли 5 человек из горящей многоэтажки
Фото: vk.com

Сотрудники МЧС спасли из пожара на улице Нариманова в Казани пять человек, в том числе одного ребенка. Погибших нет.

Из пожара самостоятельно эвакуировались 30 человек, следует из сообщения ГУ МЧС по Татарстану. Один человек с признаками отравления продуктами горения передан медикам скорой помощи и направлен в медучреждение.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило по единому номеру вызова экстренных служб «112» сегодня, 3 ноября в 10.23.

К настоящему времени пожарные уже ликвидировали открытое горение. Причина пожара устанавливается.

Происшествия Татарстан
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