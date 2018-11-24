Пермская зоозащитница заявила о попытке изнасилования в такси
Пермская зоозащитница Галина Море рассказала о том, что что ее пытался изнасиловать водитель такси. Об этом она сообщила в социальных сетях.
По ее словам, во время поездки она разговорилась с водителем об интимных отношениях. После чего мужчина начал домогаться до нее, попытавшись «лезть между ног». В это время пермячке позвонила коллеге из приюта — водитель остановился и вышел, велев ей оставаться в автомобиле.
Галина Море рассказала об инциденте в телефонном разговоре. В диспетчерской оперативно отреагировали на звонок. Специалисты связались с водителем и заставили его выпустить пассажирку.
«Не знаю, как передать словами то одиночество и отчаянье, которые ты переживаешь, запертая в одной машине с человеком, который может сделать с тобой все, что угодно», — написала она.
Кроме того, Галя Море отметила, что водитель такси после был уволен.
Напомним, ранее таксист Uber, изнасиловавший 23-летнюю пассажирку в Перми, получил 5,5 года колонии.Происшествия
комментарии
Динамизм из любви к искусству!