Пермская зоозащитница заявила о попытке изнасилования в такси

Пермская зоозащитница Галина Море рассказала о том, что что ее пытался изнасиловать водитель такси. Об этом она сообщила в социальных сетях.

По ее словам, во время поездки она разговорилась с водителем об интимных отношениях. После чего мужчина начал домогаться до нее, попытавшись «лезть между ног». В это время пермячке позвонила коллеге из приюта — водитель остановился и вышел, велев ей оставаться в автомобиле.

Галина Море рассказала об инциденте в телефонном разговоре. В диспетчерской оперативно отреагировали на звонок. Специалисты связались с водителем и заставили его выпустить пассажирку.

«Не знаю, как передать словами то одиночество и отчаянье, которые ты переживаешь, запертая в одной машине с человеком, который может сделать с тобой все, что угодно», — написала она.

Кроме того, Галя Море отметила, что водитель такси после был уволен.

Напомним, ранее таксист Uber, изнасиловавший 23-летнюю пассажирку в Перми, получил 5,5 года колонии.