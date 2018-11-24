В Нижегородской области упали цены на картофель и капусту

Цена на картофель и капусту упала в Нижегородской области. Данные за период с 12 до 19 ноября приводит Нижегородстат.

По информации ведомства, картофель подешевел на 0,2% — с 18,01 до 17,97 рублей за килограмм. Стоимость капусты снизилась на 2,6% — с 21,34 до 20,79 рублей за килограмм. Кроме того, с 12 ноября в регионе стали дешевле молоко, мука и вермишель.

Напомним, ранее в Нижегородской области снизились цены на мясо и макаронные изделия.