В Перми пройдет кастинг для нового молодежного сериала

Жители Перми смогут принять участие в кастинге в субботу, 24 ноября, который проведет сценарист фильма «Тренер» Сергей Четверухин.

В рамках мероприятия состоится отбор актеров для нового молодежного веб-сериала, который планируется сниматься в Пермском крае. Кроме того, на мероприятии писатель проведет лекцию о новых жанрах кино, в том числе о веб-сериалах и псевдодокументальном кино.

По его словам, съемки сериала запланированы на следующий год.

Напомним, ранее эксперты обнаружили сходство между новым фильмом «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» и двумя советскими картинами — «Гостья из будущего» (1985) и «Лиловый шар» (1987) о приключениях Алисы Селезневой из книг Кира Булычева.