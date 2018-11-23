Власти Сызрани увеличат стоимость проезда в муниципальных автобусах

С 1 января 2019 года стоимость проезда в муниципальных автобусах Сызрани в Самарской области вырастет до 21 рубля. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Стоимость месячного проездного билета для студентов вузов и профессиональных образовательных учреждений составит 600 рублей, для школьников — 400 рублей.

Добавим, в настоящее время стоимость проезда в муниципальных автобусах города составляет 18 рублей.

Напомним, ранее правительство Башкирии утвердило цены на проезд в автобусах государственного перевозчика.