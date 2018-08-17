Россиян предложили перевести на одобренные ФСБ SIM-карты

Минкомсвязи предложило ввести отечественную криптографическую защиту в сетях связи. Это потребует от операторов перевести абонентов на новые сим-карты.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», новые требования обусловлены вступлением в силу «закона Яровой». Идентификация абонентов должна проходить с помощью сертифицированного Федеральной службой безопасности (ФСБ) шифрования, говорится в проекте документа. Сим-карты, таким образом, становятся по статусу сертифицированными средствами защиты информации, и продавать их обычным образом — на массовом рынке — уже нельзя.

По оценке самих операторов, исполнение предложенных мер будет стоить не менее 5 млрд рублей, а также потребует необходимости регулярной замены сим-карт у абонентов.

Ранее в Татарстане начал работать первый автомат по выдаче SIM-карт.