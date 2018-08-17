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Россиян предложили перевести на одобренные ФСБ SIM-карты

10:53, 17.08.2018 1
Россиян предложили перевести на одобренные ФСБ SIM-карты
Фото: pxhere.com

Минкомсвязи предложило ввести отечественную криптографическую защиту в сетях связи. Это потребует от операторов перевести абонентов на новые сим-карты.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», новые требования обусловлены вступлением в силу «закона Яровой». Идентификация абонентов должна проходить с помощью сертифицированного Федеральной службой безопасности (ФСБ) шифрования, говорится в проекте документа. Сим-карты, таким образом, становятся по статусу сертифицированными средствами защиты информации, и продавать их обычным образом — на массовом рынке — уже нельзя.

По оценке самих операторов, исполнение предложенных мер будет стоить не менее 5 млрд рублей, а также потребует необходимости регулярной замены сим-карт у абонентов.

Ранее в Татарстане начал работать первый автомат по выдаче SIM-карт.

ТехнологииIT
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:06
    да, и не забудте про одобренные месенжеры, социальные сети, браузеры, операционные системы.

    Все для Вашей безопасности. И в Интернет только по паспорту, в обнимку с сертифицированным Касперским.
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