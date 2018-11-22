Американский финансист расскажет казанцам, как эффективно вкладывать деньги

Известный американский инвестор Ларри Уильямс примет участие в онлайн-конференции «Трейдинг в России и США: разбор полётов» (18+), которая состоится 24 ноября в 11.00. В ходе трансляции культовый трейдер расскажет о своей уникальной методике «считывания» рынка, объяснит, как распознать торговые сигналы в потоке новостей и предугадывать движение котировок. Участники конференции смогут не только получить полезную информацию от одного из самых успешных финансистов в истории, но и задать инвестору интересующие вопросы в режиме онлайн.



Ларри Уильямс — один из самых известных профессиональных трейдеров в мире. Автор бестселлеров о собственной методике работы на срочном рынке, ведущий семинаров и тренингов. В 1987 году Ларри Уильямс стал победителем мирового чемпионата по торговле фьючерсами Robbins World Cup, заработав за год более 11 000%.

В ходе первого блока конференции, «Финансовые рынки сегодня», эксперт рассмотрит текущую ситуацию на финансовых рынках и даст прогноз движения индексов и ключевых финансовых инструментов. Уникальная черта конференции — возможность прямого общения с легендой фондового рынка.

Ларри Уильямс ответит на вопросы слушателей и даст ценные советы по эффективному планированию личных финансов и вложению капитала. Завершающая часть конференции рассчитана на более опытных инвесторов и будет посвящена практическим аспектам торговли на биржевых площадках. Ларри Уильямс расскажет, что, по его мнению, будет происходить с акциями и валютой в ближайшей и долгосрочной перспективе, а также поделится актуальными инвестиционными идеями.

Для участия в онлайн-конференции нужно зарегистрироваться на специальной странице на сайте «Открытие Брокер» и оплатить участие.





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