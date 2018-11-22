В Татарстане задержали браконьеров за незаконную ловлю 25 тысяч раков

Фото: 16.мвд.рф

Сотрудники УЭБиПК МВД по Республике Татарстан задержали браконьеров за незаконную ловлю раков.

Установлено, что 41-летний житель Спасского района ловил раков вместе с 24-летним братом и тремя знакомыми в возрасте от 24 лет до 41 года. Для того чтобы придать законность своим действиям, 41-летний мужчина зарегистрировался как индивидуальный предприниматель. Затем он арендовал озеро и создал там условия для хранения выловленных раков.

Для легализации объемов незаконного вылова браконьер использовал фиктивные ветеринарные документы, по которым в 2017 году он получил 7 тонн пресноводных раков из Краснодарского края. На самом деле браконьеры ежемесячно вылавливали около 4 тонн речных раков, сообщила официальный представитель МВД России Ирины Волк.

В ходе обысков у подозреваемых изъяты более 25 тыс. раков. Сейчас браконьеры задержаны. В отношении мужчин возбудили уголовное дело.

В октябре на рыболовной базе близ одного из сел Актанышского района задержали группу браконьеров. У них изъяли полсотни раколовок и 405 раков.