«Казаньоргсинтез» отметит юбилей запуском четырех новых печей пиролиза
Сегодня ПАО «Казаньоргсинтез» отмечает 60-летие со дня основания и 55-летие со дня выпуска первой продукции. В честь этого предприятие представит четыре новые печи пиролиза на заводе этилена, на комплексе Э-200. На этот день запланирован пуск печей в рамках комплексного опробования. Торжества по случаю юбилея пройдут вечером в КРК «Пирамида», где будут вручены государственные награды. Участие в мероприятиях примет премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин.
Четыре новые печи пиролиза после пуска в эксплуатацию должны заменить десять старых морально устаревших печей, проработавших почти 40 лет. Модернизация печного блока позволит повысить эффективность действующих производств: увеличить производительность установок получения этилена, усилить безопасность технологического процесса, снизить расходы на производство продукции.
Технологический процесс на новом печном блоке полностью автоматизирован. Здесь налажены дистанционный контроль и управление работой печами пиролиза из операторной. Приняты и другие меры по обеспечению промышленной безопасности объекта: трубопроводы подачи сырья и топливного газа оснащены быстродействующими отсечными клапанами, датчиками измерения давления, температуры и расхода, сигнализаторами предельных значений давления подачи сырья.
Строительство новых печей проводилось с мая 2017 года по ноябрь 2018-го. Разработчиком базового проекта стала компания Technip Benelux B.V. (Нидерланды), поставщиком оборудования — Technip Benelux B.V. (Нидерланды).
Восемь из десяти старых печей будут выведены из эксплуатации и демонтированы. Две печи продолжат работу.
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ПАО «Казаньоргсинтез» – одно из крупнейших предприятий Российской Федерации (входит в Группу компаний ТАИФ). Производит 40% всего российского полиэтилена и 100% отечественного поликарбоната. В перечне продукции – полиэтилен, полиэтиленовые трубы, фенол, ацетон, бисфенол А, поликарбонаты. Объем годового производства – 1,7 миллиона тонн. Предприятие является крупнейшим экспортером полиэтилена среди производителей РФ. Поставляет продукцию на экспорт в 31 страну мира.
Завод этилена входит в число шести производственных заводов в структуре ПАО «Казаньоргсинтез». Основная продукция: этилен, пропилен, бутилен бутадиеновая фракция, жидкие продукты пиролиза. Мощность – 640 тыс. тонн этилена в год.
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