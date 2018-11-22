«Казаньоргсинтез» отметит юбилей запуском четырех новых печей пиролиза

Фото: Роман Хасаев

Сегодня ПАО «Казаньоргсинтез» отмечает 60-летие со дня основания и 55-летие со дня выпуска первой продукции. В честь этого предприятие представит четыре новые печи пиролиза на заводе этилена, на комплексе Э-200. На этот день запланирован пуск печей в рамках комплексного опробования. Торжества по случаю юбилея пройдут вечером в КРК «Пирамида», где будут вручены государственные награды. Участие в мероприятиях примет премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин.

Четыре новые печи пиролиза после пуска в эксплуатацию должны заменить десять старых морально устаревших печей, проработавших почти 40 лет. Модернизация печного блока позволит повысить эффективность действующих производств: увеличить производительность установок получения этилена, усилить безопасность технологического процесса, снизить расходы на производство продукции.

Технологический процесс на новом печном блоке полностью автоматизирован. Здесь налажены дистанционный контроль и управление работой печами пиролиза из операторной. Приняты и другие меры по обеспечению промышленной безопасности объекта: трубопроводы подачи сырья и топливного газа оснащены быстродействующими отсечными клапанами, датчиками измерения давления, температуры и расхода, сигнализаторами предельных значений давления подачи сырья.

Строительство новых печей проводилось с мая 2017 года по ноябрь 2018-го. Разработчиком базового проекта стала компания Technip Benelux B.V. (Нидерланды), поставщиком оборудования — Technip Benelux B.V. (Нидерланды).

Восемь из десяти старых печей будут выведены из эксплуатации и демонтированы. Две печи продолжат работу.