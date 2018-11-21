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В России могут оправдать ввод советских войск в Афганистан

17:48, 21.11.2018
В России могут оправдать ввод советских войск в Афганистан
Фото: minsvyaz.ru

В Госдуме одобрили проект постановления о том, что решение Съезда народных депутатов СССР, осудившего ввод советских войск в Афганистан, не соответствует «принципам исторической справедливости».

Проект постановления представил депутат от КПРФ Николай Харитонов. По его словам, формулировка, которую в 1989 году использовали народные депутаты, неуместна. Тогда политики заявили, что ввод войск «заслуживает морального и политического осуждения», пишет «Медуза».

Отмечается, что Госдума примет новое постановление 15 февраля 2019 года, в канун 30-летия вывода советских войск из Афганистана.

Ранее президент России Владимир Путин констатировал ухудшение обстановки в мире. По его словам, нестабильная ситуация сохраняется на Ближнем Востоке, в Афганистане, на Корейском полуострове.

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