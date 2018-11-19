Путин сообщил об ухудшении обстановки в мире

Президент России Владимир Путин констатировал ухудшение обстановки в мире. Об этом он сообщил на открытии традиционной серии совещаний по развитию вооруженных сил.

«Так, например, далека от стабильности ситуация на Ближнем Востоке, в Афганистане, много неопределенностей остается в положении дел на Корейском полуострове. Несмотря на достигнутые в Минске договоренности, не прекращается вооруженное противостояние на юго-востоке Украины, блок НАТО год за годом продолжает наращивать свой военный потенциал вблизи наших границ, под вопросом будущее основополагающих договоренностей в сфере контроля вооружений», — цитирует российского лидера ТАСС.

Также он заявил, что решение США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) «не может остаться и не останется без ответа с нашей стороны».

Ранее Путин заявил о готовности России возобновить военную операцию в Идлибе.