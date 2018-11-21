На Украине сообщили о проседании Крымского моста

Фото: ru.wikipedia.org / European Space Agency

В министерстве по вопросам временно оккупированных территорий Украины рассказали о «проседании» опор Крымского моста.

Уточняется, что украинские эксперты сделали такие выводы на основании снимков из космоса. По их словам, опоры сооружения просели на несколько сантиметров.

Отмечается, что опоры моста опускаются со стороны Крыма. В свою очередь, железнодорожная арка в центре моста «поднимается» на 3 сантиметра в год, говорится в сообщении украинского министерства на странице в Facebook.

Украинские специалисты подчеркнули, что данный процесс негативно влияет на акваторию Черного моря и угрожает здоровью людей.

В апреле украинские СМИ сообщили о трещинах, которые якобы возникли на 256-й опоре Крымского моста. Позднее представители информационного центра «Крымский мост» эти сведения опровергли.