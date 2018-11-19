Мария Киселева, известная телеведущая и титулованная спортсменка, ответит на вопросы читателей в прямом эфире

Мария Киселева, режиссер, известная телеведущая и титулованная спортсменка, ответит на вопросы читателей в прямом эфире

20 ноября в 12:30 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет известная телеведущая и спортсменка, трехкратная чемпионка Олимпийских игр по синхронному плаванию Мария Киселева.

Вы можете задавать нашей гостье свои вопросы прямо сейчас в комментариях или в социальных сетях с хештегом #вопросонлайн.