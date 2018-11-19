Мария Киселева, известная телеведущая и титулованная спортсменка, ответит на вопросы читателей в прямом эфире
Мария Киселева, режиссер, известная телеведущая и титулованная спортсменка, ответит на вопросы читателей в прямом эфире
20 ноября в 12:30 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет известная телеведущая и спортсменка, трехкратная чемпионка Олимпийских игр по синхронному плаванию Мария Киселева.
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