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Мария Киселева, известная телеведущая и титулованная спортсменка, ответит на вопросы читателей в прямом эфире

09:44, 19.11.2018

Мария Киселева, режиссер, известная телеведущая и титулованная спортсменка, ответит на вопросы читателей в прямом эфире

20 ноября в 12:30 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет известная телеведущая и спортсменка, трехкратная чемпионка Олимпийских игр по синхронному плаванию Мария Киселева.

Вы можете задавать нашей гостье свои вопросы прямо сейчас в комментариях или в социальных сетях с хештегом #вопросонлайн.

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