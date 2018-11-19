Рогозин извинился за видео с экспериментом над таксой

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин извинился за видео, на котором таксу Николаса погрузили в кислородосодержащую жидкость.

«Профессионалы к этому привыкают, они постоянно работают с лабораторными животными, просто это показывать не надо. Я приношу извинения, что эти кадры попали и стали предметом обсуждения», — сказал он.



По его словам, с таксой все хорошо.

«Собака жива, дай бог всем так жить, как Николас живет. Кормят регулярно, ни о чем не думает плохом, все хорошо. По линии Фонда перспективных исследований все эксперименты с лабораторными животными закончились хорошо, я проверял сам», — цитирует Рогозина ТАСС.