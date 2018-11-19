США ввели санкции против уроженца России из-за КНДР

Министерство финансов США из-за ситуации вокруг КНДР ввело санкции против уроженца России и гражданина ЮАР Владлена Амченцева.

Он родился в российском городе Климовске в 1969 году и связан с компанией Velmur Management, которая находится под американскими санкциями с 2017 года за поставку в КНДР нефтепродуктов. В США считают, что Амченцев занимался схемами по обходу американских санкций для торговли с КНДР.

Также санкции введены в отношении гражданина Ливии Сахала Бади, передает ТАСС.

Напомним, что 13 сентября США внесли в санкционный список связанных с КНДР лиц и организаций одну российскую компанию из Владивостока.