США ввели санкции против российской компании из-за КНДР

США расширили санкционный список связанных с КНДР лиц и организаций и включили в него одну российскую компанию из Владивостока.

В перечень, опубликованный на сайте американского Минфина, также попал северокорейский гражданин.

Напомним, что в августе Штаты ввели санкции из-за КНДР в отношении российской компании «Профинет» и ее генерального директора Василия Колчанова.