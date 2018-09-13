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США ввели санкции против российской компании из-за КНДР

17:16, 13.09.2018
США ввели санкции против российской компании из-за КНДР
Фото: pixabay.com

США расширили санкционный список связанных с КНДР лиц и организаций и включили в него одну российскую компанию из Владивостока.

В перечень, опубликованный на сайте американского Минфина, также попал северокорейский гражданин.

Напомним, что в августе Штаты ввели санкции из-за КНДР в отношении российской компании «Профинет» и ее генерального директора Василия Колчанова.

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