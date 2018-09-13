США ввели санкции против российской компании из-за КНДР
США расширили санкционный список связанных с КНДР лиц и организаций и включили в него одну российскую компанию из Владивостока.
В перечень, опубликованный на сайте американского Минфина, также попал северокорейский гражданин.
Напомним, что в августе Штаты ввели санкции из-за КНДР в отношении российской компании «Профинет» и ее генерального директора Василия Колчанова.ОбществоВласть
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