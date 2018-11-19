В центр Казани могут запретить въезд старых автомобилей
В Госсовете РТ сегодня в первом чтении приняли законопроект о парковочной деятельности. В результате в центре Казани могут попасть под запрет старые модели автомобилей.
Региональные власти смогут ограничивать въезд в центральную часть городов машин «неподходящего» экологического класса», передает корреспондент «Реального времени».
Кроме того, в случае принятия этого закона на его основании городские власти смогут запрещать движение по скоростной — левой — полосе малозагруженных автомобилей, например, если в салоне находится только водитель.
Правда, в законопроекте содержится и приятное для автомобилистов положение — законодатели предлагают запретить платную парковку возле образовательных, медицинских и государственных учреждений.
Подробности обсуждения законопроекта — в материале «Реального времени».ОбществоВласть Татарстан
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