В центр Казани могут запретить въезд старых автомобилей

В Госсовете РТ сегодня в первом чтении приняли законопроект о парковочной деятельности. В результате в центре Казани могут попасть под запрет старые модели автомобилей.

Региональные власти смогут ограничивать въезд в центральную часть городов машин «неподходящего» экологического класса», передает корреспондент «Реального времени».

Кроме того, в случае принятия этого закона на его основании городские власти смогут запрещать движение по скоростной — левой — полосе малозагруженных автомобилей, например, если в салоне находится только водитель.

Правда, в законопроекте содержится и приятное для автомобилистов положение — законодатели предлагают запретить платную парковку возле образовательных, медицинских и государственных учреждений.

Подробности обсуждения законопроекта — в материале «Реального времени».