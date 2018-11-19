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Путин распорядился создать Совет по защите семьи и детей

18:31, 19.11.2018
Путин распорядился создать Совет по защите семьи и детей
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Возглавит Совет спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Согласно указу, Совет будет помогать взаимодействию федеральных, региональных и муниципальных органов власти, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных с госполитикой в сфере защиты семьи и детей.

Совет также проследит за выполнением планов мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства.

Ранее правительство утвердило план основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства. В его реализации принимают участие более 30 федеральных органов исполнительной власти, общественных объединений, научных и других организаций, органы госвласти субъектов Федерации и местного самоуправления.

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