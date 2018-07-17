В России образовали совет по проведению Десятилетия детства

При правительстве России создали координационный совет для проведения Десятилетия детства. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабмина.



Возглавлять совет будет зампредседателя правительства. Персональный состав утвердят отдельным распоряжением.

Совет призван определить приоритетные направления и мероприятия госполитики в интересах детей и организовать взаимодействие различных уровней власти, общественных объединений, научных и других организаций по вопросам реализации плана.



Ранее правительство утвердило план основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства. В его реализации принимает участие более 30 федеральных органов исполнительной власти, общественных объединений, научных и других организаций, органы госвласти субъектов федерации и местного самоуправления.