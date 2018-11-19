ЦБ предупредил о рисках двузначной инфляции в 2019 году

Инфляция в России в случае реализации рискового сценария может подниматься до двузначных значений в 2019 году. Однако Банк России рассчитывает вернуть ее к целевому значению в 4% к концу 2020 года.



При рисковом сценарии ЦБ РФ видит снижение цены до 35 долларов за баррель.



«Экономические последствия для России в этом случае — существенный отток капитала и снижение сальдо счета текущих операций платежного баланса, что вызовет разовую коррекцию курса и разовый рост инфляции до двузначных значений в 2019 году», — цитирует «Прайм» директора департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Алексея Заботкина.

Отмечается, что в проекте основных направлений ДКП ЦБ РФ на 2019 и 2020—2021 годы рассматривает три сценария макроэкономического развития страны — базовый, сценарий с неизменными ценами на нефть и рисковый сценарий.

В базовом сценарии цена на нефть снизится с текущего уровня до 55 долларов за баррель. Во втором сценарии развитие экономики рассматривается при цене за баррель нефти выше 70 долларов.



Ранее агентство Bloomberg сообщило, что объем российской экономики в настоящее время на 6% меньше, чем мог бы быть из-за введенных четыре года назад санкций Европы и США.