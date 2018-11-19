Правительство РТ может получить право регулировать парковочную деятельность в Татарстане

Депутаты Госсовета РТ приняли в первом чтении законопроект о передаче кабмину РТ права регулировать организацию и осуществление парковочной деятельности на территории Татарстана.

Согласно нововведениям, кабмин получит полномочия по республиканскому государственному контролю в области организации дорожного движения, а также определения методики расчета платы за пользование платными парковками и установления ее максимального размера.

Представитель КПРФ Артем Прокофьев резко раскритиковал проект, усмотрев в нем основания для ввода ограничений по въезду в центр Казани старых автомобилей, а также автомобилей с одним водителем — без пассажиров.

К рассмотрению законопроекта планируется вернуться в декабре, за это время Фарид Мухаметшин призвал авторов законопроекта снять вопросы, возникшие у части депутатов в связи с отсутствием, по их мнению, реальных компенсационных мер по сглаживанию ограничений в части парковки и движения, возникающих в результате вступления закона в силу.

Ранее сообщалось, что проект закона запрещает размещать платные парковки на территориях, прилегающих к зданиям, в которых размещены образовательные организации (в том числе дошкольные), медицинские учреждения, органы госвласти, органы местного самоуправления, организации, предоставляющие государственные и муниципальные услуги.