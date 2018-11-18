Fortnite Battle Royale назвали игрой года

Fortnite Battle Royale стала игрой года по версии геймеров на церемонии вручения премии Golden Joystick Award в Лондоне.

Однако критики выбрали игрой года Red Dead Redemption 2.

Больше всего наград с собой забрала God of War. Боевик назвали лучшей игрой на PS4, а также отметили его нарратив, визуальный дизайн и звуковое сопровождение, передает «Игромания».



Ранее разработчики из Blizzard в рамках выставки BlizzCon в США представили переиздание Warcraft 3:Reforged.