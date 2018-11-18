Fortnite Battle Royale назвали игрой года
Fortnite Battle Royale стала игрой года по версии геймеров на церемонии вручения премии Golden Joystick Award в Лондоне.
Однако критики выбрали игрой года Red Dead Redemption 2.
Больше всего наград с собой забрала God of War. Боевик назвали лучшей игрой на PS4, а также отметили его нарратив, визуальный дизайн и звуковое сопровождение, передает «Игромания».
Ранее разработчики из Blizzard в рамках выставки BlizzCon в США представили переиздание Warcraft 3:Reforged.ТехнологииIT
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