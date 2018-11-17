Раймонд Паулс назвал фейком информацию об «эмиграции» родственников из Латвии

Народный артист СССР, композитор Раймонд Паулс опроверг сообщения СМИ об эмиграции членов своей семьи из Латвии.

«Откуда такие глупости? Разговор шел о моих внучках. Одна сейчас в Лос-Анджелесе, учится в университете, через год окончит, посмотрим, куда дальше. Всем мы живем здесь, в Латвии, все на месте и ничего не думаем. Меня даже приглашали выступать в Москве и то туда я не поехал. Я тут сижу в деревне своей. Это очередной… как это называется? Фейк! Не знаю, кто придумал такую глупость», — цитирует музыканта kp.ru.

Ранее агентство «РИА Новости» со ссылкой на Паулса сообщило, что вся его семья покинула Латвию вслед за сотнями тысяч жителей республики, «у которых еще есть деньги».

