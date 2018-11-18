В Татарстане выдано автокредитов на 19 млрд рублей

В Татарстане за 9 месяцев 2108 года было выдано автокредитов на сумму 19,1 млрд рублей, что на 12,1% выше аналогичных показателей 2017 года (17 млрд рублей).

При этом, по данным НБКИ, общая сумма выданных автокредитов в России составила 427,8 млрд рублей (за 9 месяцев 2017 года — 346,6 млрд рублей).

Татарстан по объему выдач находится на 4-м месте после Москвы (49,1 млрд руб.), Санкт-Петербурга (32,7 млрд руб.) и Московской области (31,6 млрд рублей).

По мнению генерального директора НБКИ Александра Викулина, на увеличение объемов автокредитования повлияло удорожание импортных автомобилей, так как доля «кредитных авто» составляет более 50% от общего числа продаваемых автомобилей.