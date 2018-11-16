Директора пермского зоопарка уволили на основании приказа учредителя

Директор пермского зоопарка Людмила Кардашова покинула свой пост.

Кардашова была уволена на основании приказа учредителя в середине октября. Сейчас должность руководителя зоопарка вакантна. Кандидат будет определен путем конкурсного отбора, передает Business Class,

Обязанности директора зоопарка в настоящее время временно исполняет Инна Малышева, ранее заведовавшая зооветчастью. В зоопарке и городской администрацию ситуацию не комментируют.

Добавим, Людмила Кардашова начала свою трудовую деятельность в сфере культуры с 1987 года в должности заместителя директора пермского зоосада, пройдя путь до директора пермского зоопарка. Кроме того, за годы работы Кардашовой коллекция животных зоопарка существенно увеличилась, что позволило учреждению сменить статус «зоосад» на «зоопарк».

Напомним, строительство нового зоопарка началось в Перми в мае 2017 года. Госконтракт на выполнение работ первой очереди заключили с компанией «РЖДстрой». Зоопарк разместится на площади 25,4 га.



