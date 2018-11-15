«Лада» победила в Санкт-Петербурге местных динамовцев

Стопроцентная реализация большинства и надежная игра вратаря Скрынника, отразившего 36 бросков, помогли волжанам победить питерское «Динамо» в гостевом матче чемпионата Высшей хоккейной лиги, сообщает пресс-служба тольяттинской «Лады». Матч завершился со счетом 4:1.

— «Динамо» — очень объемная команда, они сегодня играли здорово. Мы третий период выстояли, довели матч до победы. По борьбе скажу, что «Динамо» было посильнее, у нас сработало большинство. Ребят с победой! — сказал главный тренер волжан Анатолий Емелин.

«Лада» лидирует в чемпионате ВХЛ, набрав 39 очков в 23 матчах.

