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Instagram назвал ошибочным временное восстановление аккаунта Кадырова

12:02, 15.11.2018
Instagram назвал ошибочным временное восстановление аккаунта Кадырова
Фото: kremlin.ru

Instagram-аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова был временно разблокирован по ошибке.

«Этот аккаунт был восстановлен по ошибке и сейчас заблокирован», — цитирует BuzzFeed представителя Instagram.

Накануне Кадыров сообщил о восстановлении страницы в Instagram после 11 месяцев блокировки и выложил пост про оружие. Утром 15 ноября учетная запись главы региона вновь была заблокирована.

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