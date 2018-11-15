Instagram назвал ошибочным временное восстановление аккаунта Кадырова
Instagram-аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова был временно разблокирован по ошибке.
«Этот аккаунт был восстановлен по ошибке и сейчас заблокирован», — цитирует BuzzFeed представителя Instagram.
Накануне Кадыров сообщил о восстановлении страницы в Instagram после 11 месяцев блокировки и выложил пост про оружие. Утром 15 ноября учетная запись главы региона вновь была заблокирована.ОбществоВласть
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