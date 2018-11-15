Эксперт спрогнозировал рост доллара не выше 68 рублей сегодня

Курс доллара к рублю сегодня будет находиться в интервале 67,1—67,9 за 1$. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель отдела операций на финансовых рынках банка «Восточный» Константин Кочергин.



По словам эксперта, на фоне заявлений США о возможной отсрочке санкций до 2019 года котировки ОФЗ получили поддержку, котировки на бумаги выросли на 0,5—1,0%, а первый из аукционов ОФЗ, прошел с переспросом в 2,4 раза и был размещен полностью.

При этом котировки нефти упали ниже 66 долл./барр. на фоне данных из ежемесячного доклада ОПЕК по рынку нефти. Был изменен прогноз по росту добычи в сторону увеличения в странах вне ОПЕК в 2019 году.

Накануне эксперт прогнозировал курс доллара к рублю в интервале 67,5—68 рублей за 1$.

