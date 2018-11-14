Ростехнадзор потребовал запретить использование опасных лифтов в казанском ЖК «Солнечный город»

Приволжское управление Ростехнадзора обратилось в прокуратуру с требованием прекратить эксплуатацию лифтов в доме на улице Баки Урманче в Казани.



В ходе проверки, которая была организована после обращений жителей, специалисты Ростехнадзора выявили многочисленные нарушения требований техрегламента «Безопасность лифтов», а также правил технической эксплуатации и устройства электроустановок.

В отношении ООО «УК «Солнечный город» возбуждено дело об административном правонарушении, а его материалы переданы в прокуратуру для прекращения эксплуатации лифтов и приведения их в надлежащее состояние, сообщили в пресс-службе Приволжского управления Ростехнадзора.



Ранее сообщалось, что в Татарстане на замену в многоквартирных домах лифтов, признанных непригодными для эксплуатации, потратят более 427,6 млн рублей. Оборудование заменят в Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске и Зеленодольске.