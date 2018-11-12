Палестинцы выпустили из сектора Газа около 300 ракет по Израилю

Армия Израиля засекла около 300 пусков ракет из сектора Газа.

На данный момент сирены воздушной тревоги продолжают звучать по всему югу страны, предупреждая жителей о продолжении палестинских обстрелов.

«На данный момент около 300 пусков зафиксированы из сектора Газа по Израилю. Десятки были перехвачены системой ПВО «Железный купол», — приводит сообщении армии Израиля «РИА Новости».

Большинство снарядов разорвались на приграничных пустырях, однако, по данным местных экстренных служб, несколько ракет попали в дома в Сдероте, Ашкелоне и Нетивоте. С израильской стороны пострадали по меньшей мере 16 человек.

В ответ на обстрелы израильские военные атаковали с земли и воздуха свыше 70 объектов боевиков в секторе Газа — там погибли три человека.

Ранее истребители армии обороны Израиля начали наносить удары по сектору Газа в ответ на пуски ракет со стороны палестинцев.