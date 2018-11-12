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Палестинцы выпустили из сектора Газа около 300 ракет по Израилю

23:29, 12.11.2018

Армия Израиля засекла около 300 пусков ракет из сектора Газа.

На данный момент сирены воздушной тревоги продолжают звучать по всему югу страны, предупреждая жителей о продолжении палестинских обстрелов.

«На данный момент около 300 пусков зафиксированы из сектора Газа по Израилю. Десятки были перехвачены системой ПВО «Железный купол», — приводит сообщении армии Израиля «РИА Новости».

Большинство снарядов разорвались на приграничных пустырях, однако, по данным местных экстренных служб, несколько ракет попали в дома в Сдероте, Ашкелоне и Нетивоте. С израильской стороны пострадали по меньшей мере 16 человек.

В ответ на обстрелы израильские военные атаковали с земли и воздуха свыше 70 объектов боевиков в секторе Газа — там погибли три человека.

Ранее истребители армии обороны Израиля начали наносить удары по сектору Газа в ответ на пуски ракет со стороны палестинцев.

Происшествия
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