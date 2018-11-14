До конца года в Пермском крае ликвидируют восемь домов, которым грозит обрушение

До конца 2018 года в Пермском крае расселят жильцов восьми многоквартирных домов, которым грозит обрушение.

Общая площадь отданного под снос жилья составляет 4,3 тысячи кв. м., там проживают 303 человека, рассказали в региональном Минстрое.

Кроме того, на сегодня полностью завершено расселение в Верещагинском городском поселении (в домах по ул. 50 лет Октября, 92, ул. Северная, 25), в Лысьвенском городском округе (ул. Орджоникидзе, 17), в Кунгуре (ул. Октябрьская, 123), Соликамске (в домах по ул. Калинина, 23, ул. Калийная, 126, ул. Коммунистическая, 5). Также заканчивается расселение в Соликамске в доме по ул. Мира, 11.

В ведомстве пояснили, что новая региональная программа по расселению аварийного жилья регламентирует процедуру оперативного предотвращения чрезвычайных ситуаций и последующего переселения граждан, а также предусматривает направление средств из краевого бюджета на ее быструю реализацию. Срок рассмотрения соответствующих заявок от муниципалитетов сегодня составляет 18 дней. Ранее заявки на расселение жильцов домов, которым грозит обрушение, рассматривались от трех до восьми месяцев.

Напомним, финансирование программы расселения аварийного жилья в Пермском крае на 2019—2020 годы составит 2,5 млрд рублей.