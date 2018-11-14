ЦРУ рассказало о планах применять к террористам «сыворотку правды»

После теракта 11 сентября 2001 года ЦРУ рассматривало возможность применения к террористам так называемой «сыворотки правды». Речь идет о седативном препарате Versed, который мог бы заставить террористов выдать сообщников и новые цели планировавшихся атак.



Применение лекарств к заключенным являлось частью секретной программы ЦРУ Project Medicine. Врачи ЦРУ ознакомились с советскими экспериментами с использованием наркотиков при допросах, а также с американской программой MK-Ultra, работавшей в 50-60-е годы, которая включала в себя использование ЛСД и других наркотиков, пишут «Ведомости» со ссылкой на доклад ЦРУ.

Через несколько месяцев исследований Versed врачи управления пришли к выводу, что применение препарата «возможно, стоит попробовать». Однако добиваться его легализации в исключительных случаях ЦРУ не стало.

«Этот документ сообщает существенную часть истории о том, как ЦРУ стало пытать заключенных вопреки законам, и помогает предотвратить ее повторение», — приводит Associated Press слова адвоката ACLU Дора Ладена.

Между 2002 и 2007 годами врачи ЦРУ были непосредственно вовлечены в программу допросов, следует из доклада. Они оценивали, контролировали и ухаживали за 97 задержанными в 10 секретных учреждениях ЦРУ за рубежом и сопровождали задержанных на более чем 100 рейсах.

