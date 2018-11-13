Работники «Казаньоргсинтеза» снялись в клипе на песню «Богемская рапсодия»

В преддверии двойного юбилея — 60-летия со дня образования и 55-летия со дня выпуска первой продукции — работники ПАО «Казаньоргсинтез» снялись в клипе на музыку одного из самых продаваемых синглов в истории рок-музыки — «Богемской рапсодии» группы Queen. Клип был снят на производственных площадках предприятия. На заднем плане виден конвейер, по которому движутся мешки с нефтехимической продукцией. Кадры перемежаются видом «Казаньоргсинтеза» с высоты птичьего полета. Финальные звуки рапсодии заканчиваются закатом на фоне нефтехимического завода.

Напомним, что фильм «Богемская рапсодия» о группе Queen и солисте Фредди Меркьюри вторые выходные подряд удерживает лидерство в российских кинотеатрах. Кассовые сборы составили 223 миллиона рублей.

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