Татарстан и Белоруссия планируют сотрудничать в области онкологии
Минздрав Белоруссии планирует развивать сотрудничество с медучреждениями Татарстана в области лечения онкозаболеваний.
Об этом корреспонденту «Реального времени» заявил замминистра здравоохранения республики Беларусь Дмитрий Пиневич на начавшейся в Казани коллегии Минздрава РФ и Минздрава республики Беларусь.
Кроме того, министерства планируют развивать программы по совместной подготовке специалистов.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым