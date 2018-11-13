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Татарстан и Белоруссия планируют сотрудничать в области онкологии

11:33, 13.11.2018
Татарстан и Белоруссия планируют сотрудничать в области онкологии
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Минздрав Белоруссии планирует развивать сотрудничество с медучреждениями Татарстана в области лечения онкозаболеваний.

Об этом корреспонденту «Реального времени» заявил замминистра здравоохранения республики Беларусь Дмитрий Пиневич на начавшейся в Казани коллегии Минздрава РФ и Минздрава республики Беларусь.

Кроме того, министерства планируют развивать программы по совместной подготовке специалистов.

ОбществоМедицина Татарстан
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