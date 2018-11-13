Twitter может ввести функцию редактирования твитов

Компания Twitter собирается создать в одноименном сервисе микроблогов кнопку для редактирования сообщений.

По словам гендиректора Twitter Джека Дорси, многие пользователи неоднократно обращались с просьбой ввести подобную опцию для быстрого исправления ошибок.

При этом компания, как отметил Дорси, намерена предотвратить неограниченное редактирование, чтобы не дать возможности изменять задним числом противоречивые или ругательные сообщения, сообщает TNW.

Ранее сообщалось, что Twitter собирается отказаться от кнопки «Лайк», которая в 2015 году заменила собой «Избранное».