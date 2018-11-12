В музыкальной премии «Болгар радиосы» будет 33 номинации

Фото: PR-отдел АО "Телерадиокомпании "Новый Век"

8 декабря 2018 года в КРК «Пирамида» пройдет VI Национальная музыкальная премия «Болгар радиосы».

— 8 декабря мы узнаем имена трех десятков счастливчиков, которых выбрал народ: именно их песни станут победителями народной музыкальной премии, — сообщил продюсер концертов «Болгар радиосы» Ленар Кашафутдинов. Он также рассказал, что в этом году в премии будет 33 номинации.

Самой главной традиционно станет «Легенда татарской эстрады». Ее зрители ждут с особенным трепетом.

Продюсер концертов «Болгар радиосы» поделился деталями выбора лауреатов Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы». Во-первых, они определяются по итогам голосования зрителей в проекте «Кайнар хит». Во-вторых, лауреатами становятся те артисты, которых чаще других в течение года слушатели просят поставить на волнах «Болгар радиосы».

— Нужно отметить, что статуэткой «Алтын йолдыз» награждаются не только артисты, но и авторы произведений, — уточнил Кашафутдинов.

Организаторы пока не называют имен всех номинантов VI Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы». Однако, как стало известно, среди них — Айдар Галимов, Зайнаб Фархутдинова, Венера Ганеева, Ришат Тухватуллин, Ильсия Бадрутдинова, Лейсан Гимаева, Лилия Гиматдинова, Идрис Газиев, Ильназ Бах, Айгуль и Ришат Шайхутдиновы, ИлСаф, Филюс Кагиров, Раяз Фасихов, Лилиана Ирназарова, Зинира и Ризат Рамазановы, Диля и Булат Нигматуллины, Ильмира Нагимова и Руслан Кирамутдинов.