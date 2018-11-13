Команда ОЭЗ «Алабуга» начинает тур по вузам России

Эксперты особой экономической зоны проведут интенсив для студентов 23 российских вузов. Отличившимся обещают стажировку с последующим трудоустройством.



Команда ОЭЗ «Алабуга» запускает лидерскую программу выездных семинаров с бизнес-симуляторами. Программой предусмотрен двухдневный интенсив по прокачке «мягких навыков» (soft skills) и лидерских качеств.

Участники интенсива смогут получить ответы на ключевые для профессионального будущего вопросы: как вести деловые переговоры, быстро адаптироваться в нетривиальной ситуации и занять управленческую позицию на современном рынке труда.

Первый день программы — теоретический: с лекцией от HR-специалиста ОЭЗ «Алабуга» про инструментарий, как стать успешным. Второй — практический: с бизнес-игрой в перевоплощение в руководителей крупных промышленных компаний.

Эксперты «Алабуги» уже провели интенсив в университетах Казани, Уфы, Саранска, Пензы, Ижевска и Ульяновска. На очереди еще 16 вузов в разных городах.

Участие в интенсиве бесплатное, по предварительной регистрации здесь. Количество мест ограничено.

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