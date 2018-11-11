Филип Уремович: «Мы показали, что можем играть на равных с чемпионом»

Защитник «Рубина» Филип Уремович оценил игру казанцев против московского «Локомотива».

«В первом тайме „Локомотив“ доминировал. Во втором мы уже начали играть активнее, были возможности забить и игра выровнялась. Мы показали, что можем играть с чемпионом на одном уровне. Единственное, не смогли забить, но надо извлекать уроки, чтобы в будущем не повторять эти ошибки», — приводит слова Уремович корреспондент «Реального времени».

Встреча между казанским «Рубином» и московским «Локомотивом» завершилась нулевой ничьей.

Следующий матч «Рубина» состоится 24 ноября в Махачкале, где казанцы встретятся с местным «Анжи».