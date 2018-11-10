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Сегодня в Татарстане похолодает до –7°С

05:32, 10.11.2018
Сегодня в Татарстане похолодает до –7°С
Фото: tatarmeteo.ru

В субботу, 10 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами слабый снег. Днем осадков по республике не ожидается.

На отдельных участках дорог возможно образование гололедицы. Ветер северо-восточный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура воздуха днем — от –7 до –2°С. В Казани днем ожидается от –4 до –2°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от –7 до –4°С.

Общество Татарстан
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